1632 مواطناً يعودون من الخارج عبر معبر رفح وتوزيعهم على مراكز الحجر

أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومة في غزة سلامة معروف، عن استقبال 1632 مواطناً عبر معبر رفح خلال فتح المعبر الأيام الأربعة الماضية.

وأوضح معروف، أنه جرى تنظيم عملية استقبال العائدين وتسهيل إتمام إجراءاتهم بمعبر رفح وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي المخصصة لاستضافتهم وفق خطة تضمن اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة الصحية شاركت فيها عشرات الطواقم من وزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية وإسناد من وزارات أخرى.

وأشار إلى أن وزارة الصحة عملت على توفير الألبسة الواقية والكمامات المطلوبة وضمان التزام المواطنين العائدين والطواقم الحكومية بإجراءات السلامة الصحية منذ لحظة وصولهم للمعبر وصولًا لمراكز الحجر، وإتمام عملية الفحص الأولي للمواطنين حراريًا بالمعبر وفرزهم لمراكز الحجر بحسب الحالة الصحية لهم، والمتابعة الطبية لمراكز الحجر.

وأضاف، أن وزارة الداخلية قامت بإتمام إجراءات الدخول للعائدين بانسيابية وترتيب آليات تسليم امتعتهم في وقت لاحق بعد تعقيمها، وتأمين نقلهم وإقامتهم بمراكز الحجر.

فيما وفرت وزارة التنمية الاجتماعية كافة المستلزمات المعيشية (تجهيزًا وتأثيثها)في مراكز الحجر الصحي المعدة حديثا في شمال وجنوب غزة وعددها ١٠٠٠ غرفة، وأعادت تأهيل المراكز المستخدمة سابقا وتجهيزها مجددًا لاستضافة المواطنين، فيما توفر آلاف وجبات الطعام اليومية للمستضافين بتلك المراكز.