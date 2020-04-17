أسرة مصرية تفرض الحجر على قرية شمال مصر

اضطرت السلطات المصرية إلى عزل إحدى قرى محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، لمدة أربعة عشر يوماً، بعدما تبين إصابة أسرة بأكملها بفيروس كورونا المستجد والمكونة من ثمانية أفراد بينهما طفلان.

وأعلن محافظ محافظة كفر الشيخ جمال نور الدين، مساء الخميس الموافق 16/أبريل، قرار عزل إحدى قرى المحافظة وانتشار الأمن فيها على مداخل ومخارج القرية لضمان عدم خروج أهل القرية منها أو دخول أفراد جدد، خلال مدة الحجر والمقدرة بـ 14 يوماً.

وكلف المحافظ نور الدين، مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة باتخاذ الإجراءات القانونية كل ما يخصه لتنفيذ القرار، كما سيجرى توفير كافة الاحتياجات اليومية للأهالي من السلع والأدوية حتى لا يخرجوا من منازلهم مع مراعاة عدم الاختلاط.

وجرى نقل الأسرى المصابة بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل بمدينة بلطيم، وسط تخوف أهالي القرية، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.