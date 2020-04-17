الصين ترد على المشككين في أرقام المصابين بفيروس كورونا لديها

نفت الصين التقارير الأمريكية التي تحدثت عن أنها أخفت معلومات هامة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد الذي انطلق من مدينة واهان في ديسمبر الماضي.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، لم يتم مطلقاً أي تعتيم من قبل السلطات الصينية بشأن تفشي فيروس كورونا.

وأضاف تشاو لي جيان للصحفيين، أن مراجعة إجمالي الإصابات في ووهان نقطة انطلاق فيروس كورونا، كانت نتيجة تدقيق إحصائي لضمان الدقة مضيفا أن المراجعة ممارسة عالمية شائعة.

وراجعت السلطات الصحية في ووهان أمس الخميس إجمالي الوفيات وعدلتها بالزيادة بنسبة 50 بالمئة إلى 3869 شخصا لتدارك ما وصفته بالتقارير الخاطئة والتأخير في الإبلاغ عن الوفيات وغيرها من أوجه التقصير.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن بعض الدول لا تكشف عن الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا، فيما شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دقة إعلانات الصين بشأن وباء كورونا.

وأعلنت الصين أمن عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 15 من تلك الإصابات هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 34 يوم الأربعاء. وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الصين إلى 82367 حتى يوم الخميس الموافق 16/4/2020.