دراسة حديثة تؤكد أهمية الرياضة لدى مرضى كورونا وعدم تدهور الحالة الصحية

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة قد تقلل من خطر تدهور الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، بحسب الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة فيرجينيا ونشرتها صحيفة ميرور البريطانية.

ووفقاً للباحثون، فإن أن التمارين الدورية قد تقلل من الإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS"، وهي إحدى المضاعفات المميتة لفيروس كورونا.

واستعرض الباحثون الدراسات الموجودة على أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم "أنزيم ديسموتاز فوق الأكسيد خارج الخلية EcSOD"، وقد ثبت أن هذا الأنزيم المضاد للأكسدة يحمي أنسجتنا ويساعد على منع الأمراض، ويتحسن إنتاجه في أجسامنا من خلال ممارسة الرياضة.

ووجدت الدراسة أيضا أن انخفاض "EcSOD" يظهر في العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض الرئة الحادة وأمراض القلب والفشل الكلوي.

وبناء على النتائج، حث الباحثون الناس على إيجاد طرق لممارسة الرياضة، حتى في منازلهم خلال فترة الحجر المنزلي.

وأشارت الدارسة إلى أن ما نسبته 42% من المصابين بفيروس كورونا المستجد والذين يدخلون المشافي يصابون بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وقالت الباحثة تشن يان، التي قادت الدراسة، إن كل الاجراءات وما يتم تداوله من نصائح تتمثل في الابتعاد الاجتماعي وإلا سنضطر للبقاء على جهاز التنفس الصناعي، كما لو كان كل ما يمكننا القيام به هو إما تجنب التعرض للإصابة، أو الاعتماد على جهاز التنفس الصناعي للبقاء إذا أصبنا بالعدوى".

وأضافت تشن: "الجانب الآخر من القصة هو أن حوالي 80 في المئة من مرضى فيروس كورونا المؤكدين، لديهم أعراض خفيفة دون الحاجة إلى دعم الجهاز التنفسي، والسؤال هو لماذا؟".

وأوضحت أن النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة بشأن إنزيم مضاد للأكسدة الذاتية، توفر دلائل مهمة ومثيرة لاهتمامنا في تطوير طريقة علاجية جديدة لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة الناجمة عن فيروس كورونا".

وأكدت تشن على أنه يستحيل استمرار العيش في عزلة للأبد، لذلك التمارين الرياضية المنتظمة لها فوائد صحية أكثر بكثير مما نعرف، وإن الحماية من هذا المرض التنفسي الحاد ليست سوى واحدة من الأمثلة العديدة على الفوائد الصحية للتمارين".