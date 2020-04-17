مجلي يدعو لتشكيل لوبي عربي ودولي لدعم قضية الأسرى

دعا العالِم الفلسطيني د. عدنان مجلي، لتشكيل لوبي فلسطيني وعربي ودولي خاص لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولفت انتباه العالم لهذه القضية العادلة في هذه الظروف العصيبة.

وقال مجلي، في تصريح صحفي الجمعة وصلنا نسخة عنه: "يطل علينا اليوم السابع عشر من ابريل يوم الأسير الفلسطيني حيث لازالت السجون الإسرائيلية مغلقة على أكثر من خمسة ألاف أسير فلسطيني منهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ومنهم من أمضى قرابة أربعين عاما بين جدران السجون يعيشون في ظروف غير إنسانية تشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم ".

وحذر مجلي :"من من مخالطة السجانين لأسرانا البواسل بشكل يومي مما ينذر بوقوع كارثة كبيرة داخل السجون في حال انتشار الفيروس حيث الاكتظاظ الكبير وعدم توفر إجراءات الوقاية السليمة ".

وتابع: "إن العالم مطالب اليوم أن يعلي صوته ويضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى جميعا وخاصة الأسرى الأطفال والمرضى والأسيرات وكبار السن ".

وأضاف :"إن على القيادة الفلسطينية وفصائل شعبنا أن تجعل قضية الأسرى على سلم الأولويات لان الإنسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك وان نعمل سويا على تشكيل لوبي فلسطيني وعربي ودولي لدعم قضية الأسرى مطالبا المنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصلحة إدارة السجون لمنع انتشار فيروس كورونا بين الأسرى ".