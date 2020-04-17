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هبوط حاد سعر برميل الخام الأمريكي الى ادنى مستوى منذ 18 عاماً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:48 - 17 ابريل 2020
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هبط سعر برميل الخام الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى الـ19 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يناير 2002.

وجرى تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 10:06 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.02 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 4.28% عن سعر التسوية السابق.

وقبل ذلك خلال التعاملات هبط الخام الأمريكي إلى 18.96 دولار للبرميل، مسجلا المستويات المتدنية.

وجاء تراجع الخام الأمريكي خلافا لمزيج "برنت"، الذي صعد بنسبة 0.86% إلى 28.07 دولار للبرميل، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

 

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