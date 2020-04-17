FBI: الكمبيوترات الشخصية في خطر بسبب كورونا!

حذرت مسؤولة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من أن هناك نشاطا متزايدا ملحوظا للهاكرز في فترة الحجر المنزلي الذي نعيشه على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت تونيا يوغوريتس، المسؤولة في قسم الأمن الإلكتروني في الجهاز الأمني الأمريكي أنه "ومع الانتقال لنظام العمل عن بعد ظهرت ثغرات ونقاط ضعف في أجهزتنا الإلكترونية وهو ما يستغله الهاكرز لخدمة أهداف عديدة".

وأشارت إلى أن نشاطا كبيرا للمخترقين يلاحظ حول الأبحاث المتعلقة بفيروس "كوفيد 19"، معتبرة "أن بعض الهاكرز ربما يعملون لصالح دول بعينها".

ولم تسم يوغوريتس هذه الدول ولكنها أوضحت أن "الهاكرز يبحثون عن معلومات حول أدوية علاج الفيروس وإيجاد لقاح خاص به".