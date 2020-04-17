هل درجة الحرارة العالية تقتل فيروس "كورونا"!

أكد علماء فرنسيين، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يمكنه أن يتحمل درجات حرارة مرتفعة ولفترة طويلة، وفق دراسة أجروها على الفيروس.

وأجرى العلماء في إطار الاختبارات التي يجريها على الفيروس لمعرفة تكوينه في جامعة "إيكس" الفرنسية، تجربة علمية من خلال تسخين الفيروس حتى 60 درجة مئوية ولمدة ساعة، حيث أظهرت النتائج أن بعض سلالات (كوفيد-19) يمكنها التكاثر في هذه الحرارة.

وأوضح العلماء انهم كانوا بصدد تقريب الحرارة لدرجة الغليان لقتل الفيروس، إلا أن الحفاظ على سلامتهم من الحرارة العالية، فقد توقفوا عند درجة الـ60 مئوية، بحسب موقع "بايور كسيف".

وبيّن الموقع، أن الورقة البحثة أظهرت أن عملية تسخين الحرارة أدت إلى انخفاض العدوى، مع بقاء بعض السلالات قادرة على الحياة.

وأشار إلى أن، التجربة الجديدة لخصت أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يساعد في حل المشكلة

ولفت فريق العمل الفرنسي، إلى أن تسخين العينات حتى درجة 92 مئوية لمدة 15 دقيقة يمكن أن يجعل الفيروس غير نشط تمامًا.

وقال العلماء لموقع "كسيف" :"إن ارتفاع درجات الحرارة تعمل على تفتيت الحمض النووي الريبوزي للفيروس، كما وتقلل من حساسية الاختبار.

وأضافوا :أن استخدام المواد الكيميائية بدلاً من الحرارة يقتل الفيروس ويحافظ على سلامة العاملين في المختبرات.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الجمنعة الموافق 17/4/2020، ارتفاع حالات وفيات فيروس كورونا حول العالم أكثر من 146 ألف، وإصابة ما يزيد عن مليونين، معظمهم من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا وايران والصين.