مجموعة السبع تطالب يدعم منظمة الصحة العالمية لكبح "كورونا"  

طالب قادة مجموعة السبع دول العالم، بضرورة المساهمة في دعم منظمة الصحة العالمية، لاسيما أن العالم يشهد أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا المستجدة.

وتساهم مجموعة السبع سنويًا بدعم منظمة الصحة العالمية بمبلغ مليار دولار، في إطار دعمها الإنساني والأخلاقي لإنقاذ سكان الأرض من أي وباء، في حين ادعى البيت الأبيض الأمريكي أن منظمة العالمية تنعدم فيها الشفافية في إدارة أزمة الوباء، رغم نفي المنظمة.

وقال لبيت الأبيض في بيان له :"إنّ القادة تناولوا في اجتماعًا لهم أن المنظمة تنعدم فيها الشفافية وسوء الإدارة المزمن للوباء"،وفق وكالة "رويترز".

وأضاف البيان، أن قادة المجموعة تعهدوا باستمرار دعم المنظمة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الوباء، وما يصاحبها من كارثة إنسانية واقتصادية.

من جهته، أكد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، أن مجموعة السبع تعهدوا بإنقاذ اقتصاداتهم، جراء تفشي فيروس كورونا، الذي أوقف حياة السكان والنشاطات الاقتصادية.

واتهم الرئيس الأمريكي منظمة الصحة العالمية، بسوء إدارتها مع أزمة "كورونا"، وعلى إثرها علق تمويل بلاده للمنظمة، في وقت يشهد العالم بأنه أمس الحاجة للتقديم له الدعم للكبح الوباء.