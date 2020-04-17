145 الف وفاة وأكثر من مليوني مصاب بفيروس كورونا في العالم

وصلت حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من 145 ألف وفاة حتى حول العالم، بينهم ما لا يقلّ عن 32 ألفًا في الولايات المتحدة، لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر رغم ذلك أنّ "الوقت حان" لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقلّ عن 145 ألف شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش.

والدّول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيّات في 24 ساعة الأخيرة هي الولايات المتحدة (4505) والمملكة المتحدة (861) وفرنسا (753).

وسجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 660,000 إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وأكثر من 32,000 وفاة، لكنّ هناك مؤشّرات ظهرت على تباطؤ الفيروس، بخاصّة في ولاية نيويورك الأكثر تضرّرًا.

وأعلن ترامب الخميس أنّ الوقت حان "لإعادة فتح" الاقتصاد الأميركي الذي توقّف جرّاء انتشار وباء كوفيد-19، تاركًا أمر اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكّام الولايات الخمسين.