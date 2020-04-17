طقس فلسطين اليوم وحتى الاحد المُقبل في جميع محافظات غزة

من المتوقع أن يطرأ اليوم الجمعة الموافق 17 – 4 – 2020 انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً ، مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق ، وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

أما يوم غدٍ السبت فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في الجبال وشديدة الدفء في باقي المناطق مع ظهور للسحب العالية ، وفي ساعات الليل تميل الأجواء للبرودة قليلاً في القمم الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية

يطرأ الاحد المقبل ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء دافئة نهاراً في الجبال وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة وربيعية عموماً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية