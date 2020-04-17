إخضاع عشرات العائلات الهندية للحجر بعد إصابة عامل أوصل لهم وجبات طعام

أكد حاكم مقاطعة جنوب "دلهي بي إم ميشرا" الهندية، اليوم الخميس، أن كافة العاملين في مطعم بيتزا خضعوا لفحوصات "كورونا"، بعد التأكد من إصابة إحدى عماله يعمل لتوصيل الوجبات للزبون، بفيروس كورونا المستجد.

وتشهد مدينة "مالفيا ناجار" في مدينة "دلهي"، حالة من القلق والخوف من إمكانية نقل العامل لعدوى "كورونا" إلى الاسر الذي أوصل لها وجبات البيتزا.

وأوضح مسؤول المقاطعة، أن نتائج جميع العاملين كانت سلبية حتى الآن، بحسب شبكة "آي إيه إن إس" الإخبارية الهندية.

وبيّن أن العامل تولى توصيل طلبات لعدد 72 أسرة، فيما أرغمت السلطات الاسر الالتزام بالحجر الصحي المنزلي.

يشار إلى أن وزارة الصحة الهندية، قد أعلنت في وقت سابق، ان عدد حالات الإصابة بالفيروس في مدينة "دلهي" وصلت إلى 1578، فيما بلغت حالات الوفيات إلى 32 حالة وفاة.