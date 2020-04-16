صحفي (إسرائيلي) يدعو لإرسال مساعدات لغزة مقابل معلومات عن الجنود الأسرى  

دعا الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، اليوم الخميس، حكومة (إسرائيل) السماح بإدخال المساعدات الطبية والاقتصادية إلى قطاع غزة فورًا، في انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل عقد صفقة تبادل أسرى أو الحصول على معلومات عنهم.

وقال ليفي في مقال له :"إذا كان بإمكان (إسرائيل) التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وإعادة الاسرى الإسرائيليين، فعليها مساعدة القطاع، وان تلغي كافة المحظورات".

وأضاف أن على حكومة نتنياهو إرسال أجهزة تنفس اصطناعي للقطاع، مقابل الحصول على معلومات عن الاسرى الإسرائيليين.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد نشرت أن "حماس" قد تقدم معلومات عن المفقودين مقابل أجهزة التنفس، وهو ما نفته الحركة لاحقًا.

يشار إلى أن رئيس "حماس" يحيى السنوار، أعلن الشهر الحالي، عن مبادرته للبدء في التفاوض لعقد صقة تبادل أسرى جديدة مع الاحتلال.