الامارات تتفق مع (إسرائيل) لإجلاء المستوطنين في المغرب والأخيرة تعتبره اهانه لها

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، انها لم ترخص للإسرائيليين المتواجدين على أراضيها في السفر إلى (إسرائيل).

وجاء ذلك بعد إعلان الرباط قرار إغلاق كافة حدودها الجوية والبرية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

من جهته، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الامارات العربية تقف وراء إفشال عملية إجلاء الاسرائيليين من المغرب، بعدما عرضت على (إسرائيل) خدماتها في هذا الشأن.

وأوضحت أن الامارات أجلت معظم مواطنيها من المغرب، بينما تبقي 74 آخرين، كما وتسعى جاهدًا لإجلائهم.

وبيّنت أن الإمارات اتفقت مع (إسرائيل) بعملية إجلاء مشتركة في رحلة طيران على متن طائرة إماراتية تضم السياح الإماراتيين والإسرائيليين.

وأكد إعلام العبري، أن (إسرائيل) وافقت على رحلة الطيران المشتركة بسبب رفض المغرب استقبال رحلات شركة العال الجوية.

وأشارت إلى أن الرباط غضبت من تصرفات الامارات دون استشارتها في الاتفاق على عملية الاخلاء.

واعتبر المغرب اتفاق الامارات والاحتلال إهانة لها، لأن الأمر كان يتطلب استشارة الرباط منذ البداية للقبول أو الرفض.