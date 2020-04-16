عائلة المصري تتخوف على نجلها الأسير داخل سجون الاحتلال من "كورونا"

قالت عائلة الاسير يسري المصري في قطاع غزة، اليوم الخميس، "إنها متخوفة على صحة الأسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة تسلل فيروس كورونا إلى المعتقلات".

وأضافت عائلة المصري، أنها ما زالت تحاول الحصول على معلومات عن ابنها المسجون منذُ 17 عامًا، فيما يمنع الاحتلال العائلة من زيارته، دون معرفة الأسباب.

وذكر ياسر المصري، أن شقيقه قد أجرى عملية استئصال الغدة الدرقية العام الحالي، بينما يعاني من اضطرابات صحية في القولون والكبد، مؤكدًا أن الاحتلال يمنع العائلة من الاطمئنان على صحة ابنهم المريض.

وأوضح ياسر، أن الاحتلال منع العائلة من زيارة نجلهم للاطمئنان على أوضاعه المعيشية والصحية، مشيرًا إلى ان العائلة كانت تحصل على المعلومات عن يسري من المحامين ومن الجهات المختصة.

وبيّن، أن العائلة تتخوف على ابنها من وصول عدوى فيروس كورونا إلى داخل السجون، ما يهدد بحياته.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت الشهر الحالي، اكتشاف إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا، بعد خروجه من السجن بيوم واحد.