الصليب الأحمر: "كورونا" يهدد حياة ملايين الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، من أن انتشار فيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق الاوسط يهدد حياة ملايين الأشخاص، خاصة في مناطق الصراعات، الامر الذي قد يفجر فيها اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وقالت اللجنة، "إن تطبيق سياسة حظر التجول وإجراءات العزل للحد من انتشار الفيروس، تصعب على الكثير من السكان توفير سبل العيش لأسرهم"، مضيفةً أنّها حثت السلطات في المنطقة التي تشهد فيها اضطرابات على الاستعداد “لتداعيات ربما تكون مدمرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

مدير عمليات الصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط، فابريزيو كاربوني، أكد أن دول الشرق الأوسط تواجه تهديدا مزدوجا من تفشي الوباء الجديد، ومن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الوشيكة، منبهًا من تداعيات إنسانية بالغة على سكان المنطقة.

وأوضح كاربوني في تصريحات صحفية، أن ملايين الأشخاص في الدول العربية يعانون من نقص في الرعاية الطبية والماء والكهرباء وغيره من متطلبات الحياة الأساسية، لاسيما في الدول المنكوبة منها اليمن والعراق وسوريا.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر قدم مساعدات لآلاف الأشخاص في تلك الدول التي تعاني من صراعات عسكرية لإنقاذ حياتهم من الوباء الخطير.