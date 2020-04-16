القاهرة تعلن عن إجراءات مشددة في يوم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، انها ستفرض مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة في يوم عيد شم النسيم والذي سيصادف يوم الاثنين المقبل الموافق 20 ابريل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي :"إن القاهرة تنظر بقلق إلى تواجد المواطنين في الشارع بكثافة، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا".

وأضاف مدبولي أن السلطات المصرية قررت إغلاق المتنزهات والحدائق والشواطئ كافة، في يوم النسيم.

وأوضح أن وزارة الداخلية تشدد على أية تجاوزات ضد الإجراءات المتبعة في محاربة الوباء، و"بأقصى درجات القوة"، مبينًا أن اعداد الإصابات جراء الفيروس ما زالت وفق السيناريوهات المتوقعة، فيما تحاول السلطات مكافحة الوباء