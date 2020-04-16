وزارة التعليم السعودية توضح بخصوص نقل الطلبة للسنة الدراسية التالية

قررت وزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس 16/4/2020، نقل كافة طلبة التعليم العالي إلى الصفوف الدراسية التالية، بعد شطب الفصل الدراسي الحالي 1441، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ :"إن وزارته قررت نقل الطلبة من (رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية) إلى السنة التالية".

وأوضحت وزارة التعليم السعودية، أنها قررت إنهاء الفصل الدراسي الثاني في كافة مناطق المملكة.

وجاء قرار وزارة التعليم على النحو التالي:

رياض الأطفال والصف الأول والصف الثاني ابتدائي، يستمر العلمية التعليمية فيها بنظام التعلم عن بعد من تاريخ 7/9/1441، وفيه ينتقل كافة الطلبة إلى الصفوف الدراسية التي تليها.

وقررت وزارة التعليم أن تحتسب نتيجة الفصل الدراسي الثاني، نفس درجات الفصل الأول.

من الصف الثالث حتى السادس ابتدائي، وفيه اعتمدت وزارة التعليم ذات النهج الأول ووفق التقويم الدراسي المعتمد، إلا أنها أضافت عليه أن المدرسة رصد جميع التقويمات لكافة الطلبة خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريًا، بعد أكملتها كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصَّل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريًا.

وأوضحت ان على المدرسة أن ترصد التقويمات للطلبة وما تحصَّلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛ لتقييم ومعرفة مستواهم الدراسي مع اعتماد النتيجة الأعلى ، واحتساب المهارات الرئيسية لكل مادة دراسية.

أما في المرحلة المتوسطة، على ذات نهج المرحلتين السابقتين، لإتمام عملية نقل الطلبة للسنة الدراسية الجديدة. المرحلة الثانوية وبذات الأسلوب السابق، إلا أن وزارة التعليم قررت على الطلبة الناجحون في جميع المقررات التي يدرسونها (الفصلي-المقررات) في هذا الفصل الدراسي دون أن يتأثر المعدل الدراسي سلبًا.

وبيّنت أن يجري عميات تقويم العام المقبل للذي لم يتمكن من إجراء التقويم، أو لمن يرغب في تحسين مستوى تحصيله الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا.

كما أتاحت وزارة التعليم في هذه المرحلة تقويم بديل للطلبة في المستوى السادس وبأقرب وقت، وذلك لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي.

وأكدت وزارة التعليم أنها ستحدد الآلية المطروحة في وقت لاحق، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجات أعمال السنة والتقويم الختامي لكل مقرر دراسي.

أما بالنسبة للطلبة في المدارس العالمية الأهلية والأجنبية سيطبق فيها آلية المراحل السابقة، إضافة ما تراه مناسباً من أدوات التقويم في ضوء ما أشير في أعلاه.

وشدّدت وزارة التعليم السعودية على ضرورة استمرار المدارس لعمليات التقوية لجميع المراحل والصفوف والمواد اختياريًا عبر خيارات التعليم عن بعد؛ للرفع من نواتج التعلم.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنها على موعد لإطلاق العديد من المسابقات العلمية والتلاوة والحفظ للقرآن الكريم، ومسابقات تعزز القيم الوطنية خلال شهر رمضان المبارك وفترة الصيف المقبل.