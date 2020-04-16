فيروس كورونا يُطيح بالقيمة السوقية لنجوم كرة القدم الأوروبية

لا تزال جائحة فيروس كورونا المستجد تعصف من جديد بالأندية الكروية الأوربية منذ إغلاق جميع المباريات والبطولات في القارة، إذ تراجعت القيمة السوقية لنجوم لكرة القدم مؤخرًا.

وجاء تراجع القيمة السوقية لنجوم كرة القدم، بعد أن توقفت الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم بسبب وباء فيروس كورونا، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، الذي رأى أن جائحة كورونا قد تؤثر على سوق الانتقالات الصيفية المقبل، حال توقف المباريات.

وأوضح موقع "ترانسفير" أن القيمة السوقية لمهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي انخفضت 20 مليون يورو، لتصبح 180 مليونا، تلاه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب رحيم ستيرلينغ والبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان، بـ128 مليون يورو لكل منهما.

وتمتد أزمة القيمة السوقية لتصل إلى اللاعب محمد صلاح وساديو ماني، حيث بلغت قيمتهما السوقية بـ120 مليون يورو لكل منهما.

ولم يصدق متابعي الكرة المستديرة حيث تفوق هؤلاء اللاعبين على الاسطورة ليونيل ميسي، الذي جاء في المرتبة التاسعة وبلغت قيمته السوقية 112 مليون يورو.

وجاء في المرتبة 11 اللاعب في برشلونة أنطوان غريزمان بقيمة 96 مليون يورو بينما تعرض اللاعب البرتغالي المهاجم كريستيانو رونالدو لانتكاسة غير مسبوق على قيمته السوقية، والتي بلغت 60 مليون يورو، في المرتبة 47 عالميًا.

وكان موقع "آس" الرياضي قد أعلن في 12 أبريل الحالي، انخفاض القيمة السوقية لمعظم نجوم الدوري الإسباني الممتاز بنسبة 20 بالمئة.

وفي 18 مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر التجّوال على المسافرين من الخارج الدخول لدول الاتحاد لمدة ثلاثين يومًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.