بيت لحم تعلن عن إجراءات أمنية جديدة للحد من انتشار "كورونا"

أعلن محافظ مدينة بيت لحم كامل حميد، اليوم الخميس، فرض إجراءات أمنية إضافية مشددة على المحافظة، بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح حميد، أن الإجراءات الأمنية الجديدة ستشمل بلدات بيت ساحور والعبيدية ومخيم الدهيشة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

ومن جهته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، عن إصابة ستة أشخاص بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينة القدس المحتلة ومدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ليصل اعداد الإصابات في الضفة المحتلة إلى 298 حالة.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، أعلن في 5 مارس، حالة الطوارئ القصوى في كافة الأراضي الفلسطينية، وقرر إغلاق المرافق العامة والسياحية والمؤسسات التعليمية لمواجهة فيروس كورونا، ومدد مدة الطوارئ فيما بعد، مشددًا أن من يخالف التعليمات سيقع تحت طائلة المسؤولية القانوينة.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم، تمديد تعليق حضور المصلين للصلوات في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، بسبب الوباء.