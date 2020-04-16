الولايات المتحدة تتخطى عتبة 31 ألف حالة وفاة بسب فيروس كورونا

تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الخميس 16/4/2020، عتبة الـ31 ألف شخص، منذُ ظهور الفيروس في الدولة، وفق إحصائية لوكالة "رويترز".

وتُعد الولايات المتحدة من الدول الأكثر تضررًا بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث سجلت ارتفاعًا في اعداد الوفيات والاصابات بين السكان، خاصة كبار السن والمرضى.

وبحسب "رويترز"، فإن عدد الإصابات في الولايات المتحدة بسبب عدوى "كورونا"، فقد بلغت أكثر من 635 ألف حالة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب :"إن الولايات المتحدة تجاوزت مرجلة الذروة في الحرب على (كورونا).

وأضاف ترامب، أن يستعد لإعادة فتح بعض الولايات تدريجيًا وإعادة الحياة الاقتصادية بها، في حين عارض بعض المسؤولين الأمريكيين والسكان قرار ترامب.

وحتى عصر اليوم الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، وصول أعداد الوفيات حول العالم إلى 141.195 شخص، وأكثر من مليونين و115 ألف إصابة، معظمهم من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واسبانيا وايران والصين.