الأمن التونسي يُحبط مخطط ينوي لنشر عدوى "كورونا" في الدولة

أحبطت قوات الأمن التونسية، اليوم الخميس، مخطط لأحد العناصر "المتطرفة"، كان ينوي نقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى القوات الأمنية في الدولة، وفق بيان وزارة الداخلية التونسية.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن الأمن التونسي تمكنّ من إحباط مخطط لأحد العناصر، بعد أن حرضة مجموعة مصنفة في الدولة بـ"التكفيرية" يحمل عناصرها أعراض مرض كورونا، في نقل العدوى من خلال العطس والكحة ونشر البصاق خلال تواجدهم عند نقاط الوحدات الإدارية والتفتيشية.

وبيّنت أن المقبوض عليه قد سرحته الدولة من السجن مؤخرًا، وهو متهم بتورطه في قضية عدلية ذات صبغة "إرهابية" وأعمال عنف أخرى.

يشار إلى ان وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في أحدث إحصائية لها، ان اعداد المصابين في البلاد بلغت 789 حالة، ووفاة 35 شخص، بسبب فيروس كورونا.