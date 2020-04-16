ارتفاع وفيات فيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، ارتفاع الوفيات في الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة البريطانية، أنها سجلت 861 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 13729، فيما وصلت اعداد الإصابات إلى 103083 حالة.

وبينت أن أكثر من 13.8 ألف داخل المملكة المتحدة يخضعون لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وكانت السلطات البريطانية قد فرضت الشهر الماضي، حالة التجوال وأغلقت كافة المرافق العامة والسياحية إلى جانب إلغاء الرحلات الجوية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

عالميأ، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، وصول أعداد الوفيات حول العالم إلى 141.195 شخص، وأكثر من مليونين و115 ألف إصابة.