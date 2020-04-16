الايجاز اليومي: لا إصابات جديدة في غزة وقرار إلزامي للموظفين بارتداء الكمامة

أكدت وزارة الصحة بغزة، أنه لم يسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للمصابين الاربعة مستقرة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال الايجاز اليوم للحكومة، مساء اليوم الخميس، إن الصحة تتابع صحياً 1633 مستضاف داخل 23 مركزاً للحجر الصحي، مشيرة إلى أن جميعهم بحالة جيدة من بينهم 126 حالة مرضية مختلفة في مستشفى الصداقة التركي .

وأضاف أن الفريق الطبي بمعبر رفح يواصل متابعته للعائدين ألفي قطاع غزة ويقدم لهم إرشادات الوقاية خلال فترة الحجر الصحي ويعمل على فرز الحالات المرضية المختلفة وتحويلها لاماكن الحجر المخصصة للمرضى.

وأكد أن الوزارة والمؤسسات الحكومية تعمل بمسئولية كبيرة لاستقبال واستضافة العائدين الى قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي ضمن إجراءاتها المتخذة لتحصين المجتمع في مواجهة جائحة كورونا.

على الصعيد ذاته، نفذت وزارة الاقتصاد الوطني 201 جولة ميدانية تفتيشية حررت خلالها 27 محضر ضبط و29 محضر إتلاف.

وأوضحت وزارة العمل، انه تم الانتهاء من صرف الدفعة الأولى من مساعدات المتضررين من الفئات العمالية عبر فروع البريد بواقع 3000 مستفيد.

واكدت وزارة التنمية الاجتماعية، انها وفرت مستلزمات 1000 وحدة حجر صحي في شمال وجنوب قطاع غزة بالإضافة لإعادة تأهيل مراكز الحجر الصحي والتي استخدمت سابقًا بعد انتهاء فترة استضافة الفوج الأول.

وقالت إن هناك قرار إلزام الموظفين مقدمي الخدمة المباشرة بارتداء الكمامة دخل اليوم حيز التنفيذ وسيتم التشديد على متابعته والالتزام به.

وأضافت انها ستتابع الوزارات التزام القطاعين الأهلي والخاص بتعليمات ارتداء الكمامة للمراجعين والموظفين والأخذ بالإجراءات الوقائية.