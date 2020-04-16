البزم: استمرار دخول العالقين من مصر ونتوقع دخول المئات اليوم

أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، بتواصل عمل معبر رفح البري استثنائياً لليوم الرابع على التوالي، في وصول المواطنين العالقين في مصر.

وقال البزم خلال الايجاز، مساء اليوم الخميس، إنه وصل منذ الإثنين الماضي 1186 مواطناً، تم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وأضاف البزم إنه يتوقع خلال اليوم الخميس الرابع لعمل معبر رفح وصول مئات المواطنين العالقين في مصر في ساعة متأخرة من هذه الليلة.

واكد البزم أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل تأمين كافة مراكز الحجر الصحي في غزة، وكل المراكز هي مناطق مغلقة وتخضع لإجراءات مشددة.

أشار إلى أن الجهات الرقابية بوزارة الداخلية والأمن الوطني تواصل تنفيذ الجولات والزيارات الميدانية على مراكز الحجر الصحي ومراكز تقديم الخدمة؛ لتفقد ومراقبة أداء القوات العاملة، ومدى التزامها بتنفيذ بروتوكول إجراءات الوقاية والسلامة ضمن خطة الطوارئ، مبينا أنه يتم معالجة أية ملاحظات بشكل فوري.