أخر إحصائية لـ"كورونا".. أميركا تتصدّر قائمة الدول المتضررة وبريطانيا تسجل 861 وفاة

يتسارع انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، وسط إجراءات وقائية صارمة للحد من تفشي من الفيروس، في حين وصلت أمريكا إلى رأس القائمة العالميّة من حيث عدد الإصابات بالفيروس والوفيات إثر الإصابة به.

وسجلت إسبانيا استقرارًا يوميًا بعدد ضحاياها جرّاء الإصابة بفيروس كورونا وكذلك إيطاليا الدولتين الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس في القارة الأوروبيّة، إلّا أن بريطانيا خلافًا لإسبانيا وإيطاليا، تسجّل ارتفاعًا يوميًا بعدد الوفيات والإصابات بالفيروس.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره في دول عربيّة انتشاره ببطء ويحافظ على استقراره بازدياد عدد الإصابات بشكل طفيف. وفي ما يلي أرقام بعض الدول الأوروبية والعربيّة.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 861 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 13729.

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 551 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 19130.

وسجلت اسبانيا في الـ24 ساعة الأخيرة، 5183 إصابة جديدة في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 182816 إصابة.

أما في بلجيكا، فقد سجلت، اليوم الخميس، 417 حالة وفاة أخرى في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4857. وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز الأزمات البلجيكي.

وقال البيان، إن حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا ارتفعت إلى 34809، وذلك بعد تسجيل 1236 إصابة جديدة.

وفي الولايات المتحدة سجّلت السلطات الصحية، حتى ظهر اليوم الخميس، أكثر من 644,823 إصابة بالفيروس، وأحصت الجهات المسؤولة في أميركا حتى اليوم أكثر من 28,580 وفاة.

فيما سجلت هولندا، 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا و181 وفاة

أما في إيران، فقد سجلت اليوم الخميس، 92 وفاة إضافية في البلاد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للوفيات في إيران إلى 4869.

وسجّلت وزارة الصحة الإيرانيّة، اليوم الخميس، 1606 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 77995.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتيّة، ظهر الخميس، عن تسجيل 119 إصابة أخرى بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1524.

أما ماليزيا، فقد سجّلت وزارة الصحة ،اليوم، 110 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 5182.

وفي المغرب، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 2251، بعد تسجيل 227 إصابة جديدة، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة المغربيّة.

وسجلت لبنان في تصريح لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، 5 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 663.