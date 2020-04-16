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الجهاد الاسلامي تهنئ بالإفراج عن الشيخ القيادي رياض أبو صفية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:39 - 16 ابريل 2020
رياض ابو صفية رياض ابو صفية
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هنئت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ القيادي المجاهد والأستاذ الفاضل الأكاديمي رياض أبو صفية "أبو جهاد" بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني.

وقالت حركة الجهاد في بيان وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الخميس،: "نحن  نقف أمام قامة جهادية وطنية فذة لنهنئ الأهل في بيت سيرا ورام الله بحريته الميمونة، لنسأله تعالى تقبل جهاده وسنوات أسره وإبعاده لمرج الزهور.

ويتهم الاحتلال الأسير المحرر أبو صفية بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، حيث إنه اعتقل مرات عديدة، وأمضى 7 أعوام في سجونه على خلفية نشاطه في الحركة.

والقيادي أبو صفية من مبعدي مرج الزهور وأسير محرر قضى في سجون الاحتلال 7 سنوات، ويعد من أبرز قيادات الجهاد الإسلامي في منطقة رام الله.

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