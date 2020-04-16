إغلاق 25 محلا تجاريا في جنين وضبط مركبتين لعدم الالتزام بحالة الطوارئ

أفادت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأنها أغلقت (25) محلا تجاريا، وضبطت مركبتين، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة، وتخلل ذلك إغلاق (25) محلا تجاريا، وضبطت مركبتين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا، كما أغلقت طريقين فرعيين من الطرق الفرعية الحيوية المؤدية من وإلى مدينة جنين نظرا لظروف حالة الطوارئ، ومتطلبات المرحلة بهدف الحد من الحركة للمركبات والمواطنين.