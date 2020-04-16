ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

إغلاق 25 محلا تجاريا في جنين وضبط مركبتين لعدم الالتزام بحالة الطوارئ

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 16:54 - 16 ابريل 2020
تعبيرية تعبيرية
جوال
مشاركة

 أفادت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأنها أغلقت (25) محلا تجاريا، وضبطت مركبتين، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة، وتخلل ذلك إغلاق (25) محلا تجاريا، وضبطت مركبتين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا، كما أغلقت طريقين فرعيين من الطرق الفرعية الحيوية المؤدية من وإلى مدينة جنين نظرا لظروف حالة الطوارئ، ومتطلبات المرحلة بهدف الحد من الحركة للمركبات والمواطنين.

الأكثر مشاهدة

متعلقات