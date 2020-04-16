عقب تسجيل حالة كورونا.. إغلاق بلدة العبيدية شرق بيت لحم بالكامل

أغلقت بلدة العبيدية شرق بيت لحم بشكل كامل، اليوم الخميس، بعد تسجيل إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلدة.

وقال ناجي ردايدة رئيس بلدية العبيدية ناجي ردايده، إنه تم إغلاق البلدة بشكل كامل، للحد من تفشي الوباء وسلامة المواطنين، خاصة في محيط المنطقة التي ظهرت بها حالة الإصابة، إلى جانب أغلاق مداخل البلدة الرئيسة، والمحلات التجارية التي كان يسمح لها بمزاولة العمل.

وأضاف أنه تم اغلاق بعض الطرق الفرعية في البلدة للحد من تحركات المواطنين، مع التأكيد على تحديد دائرة المختلطين بالمصاب، مشيرا الى انه سيتم اليوم العينات للمخالطين.

وأوضح ردايدة، انه فور الإعلان عن الإصابة تم تعقيم عدد من الاحياء والشوارع، على ان يتم استكمال ذلك اليوم.