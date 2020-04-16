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الافراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة من سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 15:41 - 16 ابريل 2020
صورة تجمع الشهيد أشرف نعالوة ووالدته وفاء صورة تجمع الشهيد أشرف نعالوة ووالدته وفاء
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أفرج الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن الأسيرة وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد قضاء 18 شهراً داخل سجون الاحتلال، ودفع غرامة مالية بقيمة 45 ألف شيقل.

ووفق المصادر المحلية، فقد استقبلت لجنة الطوارئ وحركة فتح في قرية رمانة غرب جنين، الأسيرة المحررة مهدواي، واجريت لها الإجراءات الطبية للاطمئنان على صحتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويشار إلى أن الأسيرة مهداوي اعتقلت في تاريخ 17/10/2018، وهي والدة الشهيد أشرف نعالوة، وزوجة الأسير وليد نعالوة، ووالدة الأسير أمجد نعالوة.

وتعرضت الأسيرة مهداوي للتنكيل والتضييق داخل سجنها انتقاماً منها كونها والدة الشهيد أشرف، وتعرضت خلال التحقيق لشتى أنواع التعذيب ولضغوط هائلة على يد المحققين، وعاشت ظروف اعتقال سيئة وتم عزلها عدة مرات، وفي سجن الدامون تعرضت لمضايقات بشكل مستمر وإهانات وتهديد من السجانات.

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