وسم #أسرانا_قضيتنا يصل الترند ومطالبات بالإفراج الفوري عن الأسرى

وصل الوسم الخاص بحملة #أسرانا_قضيتنا إلى الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي "توتير" و"فيسبوك"، والذي يأتي دعمًا واسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع تفشي وباء كورونا، وفي مناسبة يوم الأسير الفلسطيني غداً (17-4).

وتشمل الحملة الدولية الإلكترونية على مضامين قانونية وإنسانية مهمة تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما في ظل التمييز العنصري "الإسرائيلي" بين الأسير الأمني والأسير الجنائي، مع تفشي فيروس كورونا بشكل كبير الكيان الصهيوني.

عربيًا ودوليا

بدوره، قال أيمن أبو عيشة نقيب المحامين الشرعيين أيمن أبو عيشة، أن حملة دعم الأسرى لاقت رواجًا كبيرًا على المستوى المحلي والدولي والعربي، مشيرًا إلى أن هناك تضامن كبير من قبل النقابات المحلية والعربية.

وأضاف أيمن أبو عيشة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اليوم كان ذروة الحملة الإلكترونية، حيث وصل الهاشتاق إلى الاكثر تداولا على منصة التواصل "توتير"، وسط تفاعل كبير من قبل المؤسسات الدولية العربية على الوسم.

مخاطبة الشعوب

وأوضح، أنه تم التركيز في الحملة على الوصول إلى جميع الشعوب في العالم لنخاطب الكل بلغته الخاصة، عبر ترجمة المحتويات التي تم إعداده عبر مختصين قانونيين لنشرها عبر صفحات التواصل، لافتًا أن رسالة الحملة وصلت إلى الجهات المعنية لا سيما بعد وصول وسم #أسرانا_قضيتنا إلى الاكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت حملة #أسرانا قضيتنا في تاريخ (7-4-2020)، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد الجمعة الموافق (17-4-2020) الذي يصادف مناسبة "يوم الأسير الفلسطيني".

مخاوف كبيرة

وشدد أبو عيشة، أن هناك مخاوف كبيرة على حياة الأسرى في سجون الاحتلال وتسلل الفيروس داخل السجون، لاسيما بعد اكتشاف اصابة أسير محرر بالفيروس القاتل.

وتهدف نقابة المحامين الشرعيين إلى حشد الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي من خلال الحملة الإلكترونية للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية حماية الأسرى واتفاقيات جنيف التي تتعلق بالأسرى.

ذروة الحملة

وأشار أبو عيشة إلى أن الحملة انطلقت بالتنسيق الكامل مع جهات عدة محلية واقليمية جمعيها تُعنى بشؤون الأسرى وحقوق الانسان، مبينًا أن ذروة انطلاق الحملة سيكون اليوم الخميس الموافق 16-4-2020.

وأوضح أبو عيشة، بأن الحملة ستكون باللغة العربية والانجليزية والعبرية عبر منصات التواصل الاجتماعي كافة (فيسبوك – اسنتغرام – تويتر – تلغرام .. إلخ) وتهدف للتأكيد على حق الأسير الفلسطيني في الحرية وتحقيق العدالة ضمن الاتفاقيات الدولية "الانسانية والحقوقية" التي تتهرب منها دولة الاحتلال.

ودعا النقيب أبو عيشة، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "كبار السن - المرضى - الأطفال - النساء" كبادرة انسانية في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.

وكتبت منشورات المحامين باللغتين العربية والانجليزية، وخلال الأيام القادمة سيتم توزيع منشورات وكتابة بوستات باللغة العبرية لمخاطبة الرأي العام الإسرائيلي بالضغط على حكومته للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

على الصعيد ذاته، أكدت نقابة المحامين الشرعيين أن الاحتلال "الإسرائيلي"، يتعمد استخدام سياسة الإهمال الطبي في ظل جائحة كورونا, بشكل ممنهج ومتعمد لترك الأسرى فريسة للأمراض تنهك وتفتك بأجسادهم الضعيفة.

ولفتت النقابة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن 5000 أسير فلسطيني وعربي يتعرضون لأبشع صور الانتهاك والتعذيب في سجون ومعتقلات الاحتلال ويحرمون من كل مقومات الحياة، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا في "إسرائيل".

وقالت، نقابة المحامين، أن عشرات الأسرى فقدوا الأمل بالنجاة من هذا الوباء وتغلغله في كل عضو من أعضائهم ، خاصة أولئك الذين يعانون من مرض السرطان القاتل بكل أنواعه، وأمراض القلب ومرض السكري.

وأشارت إلى أن أكثر من 700 أشير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون من الأمراض المزمنة.

وشددت النقابة على حملتها #أسرانا_قضيتنا هدفت في الأساس لتعريه الاحتلال المجرم الذي يتشدق بحقوق الإنسانية ويدعى بأنه يوفر للأسرى حقوقهم، والكشف عن جرائمه المتواصلة ضد الأسرى بشكل عام والمرضى بشكل خاص، أمام المجتمع الدولي والعربي، ولإعادة الحياة لهذه القضية التي تناساها العالم.

وأكد أن الحملة الالكترونية تسعى لتسليط الضوء على ممارسات الاحتلال الإجرامية بحقهم، ومخاطبة الرأي العام بلغته حتى يتوقف عن دعم هذا الكيان المجرم الذي تجرد من كل معاني الإنسانية.

وأفادت نقابة المحامين الشرعيين، أنها نشرت المئات من المواد التي تخص قضية الأسرى في ظل هذه الجائحة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والانجليزية، إلى أن عدد من النشطاء انضموا إلى الحملة باللغة التركية والفرنسية والعبرية، ليصل مجموع اللغات التي تداولت الى 5 لغات.

وتابعت في بيانها: "قامت النقابة بنشر مواد اعلامية تتعلق بالأسرى المرضى عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبمشاركة مئات النشطاء عبر تويتر حيث تم خلال أيام الحملة نشر العديد من الصور والهاشتقات الخاصة بتلك الحملة واستطاعت النقابة الوصول الى أن يصبح هاشتاج الحملة #أسرانا_قضيتنا الأكثر تداولاً بمشاركة عدد من المحامين والنقابات والمؤسسات الحقوقية والدولية والتي طالبت بحرية أسرانا في ظل هذا الوباء.

وأكدت النقابة، أن الحملة حققت انجازات قيمة، بإيصال الرسالة إلى مئات الآلاف في أماكن مختلفة من العالم، مبينة أن هذا الأمر إن لم تظهر نتائجه مباشرة فانه بالاستمرار والعمل التراكمى سيكون له نتائج وانعكاسات ايجابية على قضية الأسرى، وعلى صعيد كشف وجه الاحتلال الحقيقي

وأعربت عن شكرها لكل المخلصين الأحرار الذين ساهموا في إنجاح هذه الحملة، مثمنة دور المؤسسات الإعلامية وصناع القرار والشباب الحر من امتنا العربية والاسلامية.

ودعت نقابة المحامين إلى ضرورة توحيد وتكثيف الجهود من أجل الأسرى الذين يموتون خلف القضبان كل لحظة حتى الإفراج عن كافة الأسرى المرضى.

























