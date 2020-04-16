الحركة الأسيرة: الأسرى يخضون حربًا مركبة ضد السجّان ووباء كورونا

أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أن الأسرى في المعتقلات "الإسرائيلية" يعيشون حربًا يومية مركبة ضد السجون ووباء كورونا المستجد.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس، تزامنًا مع مناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدا الجمعة، إنها بصدد الدخول في خطواتٍ تصعيدية مصيرية لإسماع صوت الأسرى لكل من يعنيه الأمر.

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال اعتدت على حقوق الأسرى ومكتسباتهم التي ارتقى من أجلها مئاتُ الشهداء، وخاضت لأجلها الأسرى عشراتِ الإضرابات، مستغلةً الانشغال الإنساني بهذا الوباء.

وأشارت إلى أن الاحتلال لم يرتقِ بالتعامل اللائق الواجب عليها لحماية الأسرى، مشددة في قولها: "نحن على بعد زفرة من السجان لينقل لنا هذا الوباء، ومعركتنا مع هذا الوباء لن تثنينا عن مواجهة قمع السجان وقراراته الإجرامية بحقنا".

وأكدت الحركة الأسيرة أنه رغم صلف الاحتلال وظلمه ومعيقاته المختلفة ستبقى إرادةُ الحياة منتصرةً على آلة الموت.

ووجهت نداء عاجل لكل أحرار شعبنا الفلسطيني بأن حرية الأسرى استحقاقٌ لا بد من إنفاذه، كما توجهت بالتحية لكل الطواقم الطبية الذين يدافعون عن حياة أبناء شعبنا في الصفوف الأولى ضد هذا الوباء، وفي كل ميادين التحرر.

وثمنت الحركة الأسيرة دور وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة، ولكلِ نشطاء منصات التواصل الاجتماعي لوقفتهم الإسنادية للأسرى في سجون الاحتلال.