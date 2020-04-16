ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

مخزونات الخام الأمريكي تهبط بأسعار النفط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:26 - 16 ابريل 2020
أسعار بورصة نفط خام برنت اليوم أسعار بورصة نفط خام برنت اليوم
جوال
مشاركة

تراجعت أسعار النفط الخام دون 20 دولارا لبرميل الخام الأمريكي، الخميس، مدفوعة بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، ومتجاهلة اتفاق خفض الإنتاج من جانب تحالف "أوبك +" ومنتجين آخرين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في البلاد صعدت خلال الأسبوع الماضي بمقدار 19.2 مليون برميل، لتستقر عند 503.6 ملايين برميل.

ورغم إعادة الحياة لتحالف "أوبك +"، وإعلان منتجين آخرين خفض الإنتاج بإجمالي 20 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، إلا أن أسواقا لم تستجب لهذا الانخفاض التاريخي.

وبحلول الساعة (08:06 ت.غ)، تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 0.52 بالمئة أو 15 سنتا، إلى 27.54 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/ أيار، بنسبة 0.04 بالمئة أو سنت واحد، إلى 19.81 دولارا للبرميل.

وقد يمهد تجاهل الأسواق لاتفاق خفض الإنتاج، لإعلان التحالف تعميقا أكبر في خفض الإنتاج، لمواءمة العرض والطلب في ظل تفشي جائحة كورونا عالميا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات