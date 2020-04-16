مخزونات الخام الأمريكي تهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط الخام دون 20 دولارا لبرميل الخام الأمريكي، الخميس، مدفوعة بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، ومتجاهلة اتفاق خفض الإنتاج من جانب تحالف "أوبك +" ومنتجين آخرين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في البلاد صعدت خلال الأسبوع الماضي بمقدار 19.2 مليون برميل، لتستقر عند 503.6 ملايين برميل.

ورغم إعادة الحياة لتحالف "أوبك +"، وإعلان منتجين آخرين خفض الإنتاج بإجمالي 20 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، إلا أن أسواقا لم تستجب لهذا الانخفاض التاريخي.

وبحلول الساعة (08:06 ت.غ)، تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 0.52 بالمئة أو 15 سنتا، إلى 27.54 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/ أيار، بنسبة 0.04 بالمئة أو سنت واحد، إلى 19.81 دولارا للبرميل.

وقد يمهد تجاهل الأسواق لاتفاق خفض الإنتاج، لإعلان التحالف تعميقا أكبر في خفض الإنتاج، لمواءمة العرض والطلب في ظل تفشي جائحة كورونا عالميا.