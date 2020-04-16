فرض الحجر الصحي على 1186 مواطناً وصلوا للقطاع عبر معبر رفح

فرضت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة الحجر الصحي الاحترازي على نحو 1186 مواطنًا وصلوا لقطاع غزة خلال أيام عمل معبر رفح بشكل استثنائي.

وكانت جمهورية مصر العربية اعلنت عن فتح معبر رفح استثنائياً لمدة أربعة أيام (من الاثنين حتى الخميس)؛ من أجل تسهيل دخول العالقين في مصر.

العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام الهيئة العامة للمعابر قال: "إن مجموع المواطنين الذين دخلوا القطاع منذ الاثنين الماضي بلغ 1186 مواطناً"، مشيرًا إلى أن 713 مواطناً عالقاً وصلوا للقطاع يوم أمس الأربعاء.

وأوضح أبو بطيحان أن أطقم هيئة المعابر وبمساندة جميع الجهات المختصة من وزارتي الداخلية والصحة، تواصل عملها في تسهيل وصول المواطنين العالقين، مُتخذة كافة إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "تم نقل جميع المواطنين إلى مراكز الحجر في محافظات القطاع؛ لقضاء فترة الحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يوماً قابلة للتمديد وفق إجراءات وزارة الصحة".

يذكر أن جميع معابر قطاع غزة مُغلقة منذ 15 مارس الماضي؛ ضمن خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.