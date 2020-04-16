ترامب يثير الجدل.. ما قصة طباعة اسمه على المساعدات المالية

كشفت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن نيتها وضع اسم دونالد ترامب على شيكات المساعدات المالية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة وفقًا لبعض وسائل الاعلام الأمريكي في اطار تدابير تحفيز الاقتصاد ومواجهة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأثارت الخطوة التي كشفت عنها ادارة ترامب جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى السياسيين.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي انتقدت الخطوة، وقالت: "إن تأخير الدفعات المباشرة إلى العائلات الضعيفة، فقط من أجل أن يطبع اسمه على الشيكات، هو مثال معيب آخر للفشل الكارثي للرئيس ترامب في معالجة هذه الأزمة بالسرعة الممكنة".

ودشن النشطاء الأمريكيون حملة انتقادات شديدة ضد ترامب شارك فيها نواب ديمقراطيون وأشخاص عاديون وهاجم البعض الرئيس الجمهوري بسبب "تسييسه أزمة فيروس كورونا والتي وقعت خلال موسم انتخابات".

يُشار إلى أن ترامب لم يوقع على شيكات المساعدات منذ اسبوعين لأنها بعشرات الملايين لكن ترامب لم ينف أن اسمه سيطبع عليها.