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وزير الاقتصاد: لدينا مخزون من السلع الاساسية يكفي من 3 إلى 6 شهور فقط

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:54 - 16 ابريل 2020
العسيلي العسيلي
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طمأن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، المواطنين الفلسطينيين بعدم القلق على توفر السلع الاساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن السلع متوفرة.

وأوضح أن مخزون السلطة الفلسطينية من المواد والسلع الأساسية يكفي لتغطية حاجات المجتمع من 3 إلى 6 شهور سوى الزيت يكفي لمدة 9 شهور.

وقال العسيلي خلال المؤتمر الصحفي المخصص للحديث في أزمة فيروس كورونا: "إن استهلاك الطحين في فلسطين أصبح 70% بسبب إغلاق المطاعم، بالمقابل ارتفع استهلاك الرز".

وحول الاستيراد في ظل فيروس كورونا قال: "نستورد آلاف الأطنان من السلع الأساسية فعلى سبيل المثال استوردنا 21 ألف طن من الطحين، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق قبل شهر رمضان.

وأشار إلى أن وزارته اتخذت بعض الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وأهم تلك الاجراءات هو اتاحة الخدمة للتجار لمعالجة أمورهم الكترونيًا وبشكل فوري خلال عمليات الاستيراد.

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