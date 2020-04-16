ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وزيرة الصحة: تسجيل حالة انتكاسة لمريضة كانت مصابة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:41 - 16 ابريل 2020
وزير الصحة مي كيلة وزير الصحة مي كيلة
جوال
مشاركة

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، أن الوزارة سجلت حالة انتكاسة لمريضة كانت مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الكيلة في المؤتمر الصحفي، أن الفحوصات أثبتت أن المريضة عاد إليها فيروس كورونا بعد مدة الحجر الصحي 14 يومًا.

وذكرت الوزيرة أن الاصابات الـ6 التي تم تسجيلها فجر اليوم في بيت لحم والقدس هي كالتالي:

  • إصابتان في محافظة بيت لحم، لممرضين اثنين يعملان في مستشفى المطلع انتقلت إليهما العدوى نتيجة مخالطتهم مصابين في المستشفى، الأول من مخيم الدهيشة والثاني من العبيدية
  • إصابة لعامل أربعيني من خربثا المصباح بمحافظة رام الله والبيرة، وقد كان قيد الحجر الصحي في أحد الفنادق تحت إشراف وزارة الصحة
  • 3  إصابات في جبل المكبر داخل القدس، لأب يعمل داخل إسرائيل، حيث نقل العدوى لزوجته وابنته.

وأشارت الوزيرة إلى أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين ارتفع إلى 294 اصابة إضافة إلى تسجيل 81 اصابة داخل أسوار مدينة القدس.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات