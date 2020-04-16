وزيرة الصحة: تسجيل حالة انتكاسة لمريضة كانت مصابة بفيروس كورونا

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، أن الوزارة سجلت حالة انتكاسة لمريضة كانت مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الكيلة في المؤتمر الصحفي، أن الفحوصات أثبتت أن المريضة عاد إليها فيروس كورونا بعد مدة الحجر الصحي 14 يومًا.

وذكرت الوزيرة أن الاصابات الـ6 التي تم تسجيلها فجر اليوم في بيت لحم والقدس هي كالتالي:

إصابتان في محافظة بيت لحم، لممرضين اثنين يعملان في مستشفى المطلع انتقلت إليهما العدوى نتيجة مخالطتهم مصابين في المستشفى، الأول من مخيم الدهيشة والثاني من العبيدية

إصابة لعامل أربعيني من خربثا المصباح بمحافظة رام الله والبيرة، وقد كان قيد الحجر الصحي في أحد الفنادق تحت إشراف وزارة الصحة

3 إصابات في جبل المكبر داخل القدس، لأب يعمل داخل إسرائيل، حيث نقل العدوى لزوجته وابنته.

وأشارت الوزيرة إلى أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين ارتفع إلى 294 اصابة إضافة إلى تسجيل 81 اصابة داخل أسوار مدينة القدس.