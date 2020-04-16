هل يرحل ميسي عن برشلونة؟

تحدث كيكي سيتين، مدرب نادي برشلونة الاسباني حول الخلافات الأخيرة داخل النادي، وعن تأثير ذلك على مستقبل النجم الارجنتيني ليو ميسي في الفريق.

وقال سيتين في مقابلة مع قناة "TV3" الإسبانية: "هذه أمور طبيعية تحدث في الأندية الكبيرة، ومن المؤسف أن هذه الخلافات تم تناقلها في وسائل الإعلام. بالطبع، من الأفضل العمل في جو مريح".

وتابع سيتين، الذي تسلم مسؤولية تدريب "البارسا" مطلع العام الحالي: "لا أعتقد أن ما حدث سيجعل ميسي يعيد التفكير فيما إذا كان سيبقى مع النادي أم لا.. أنا متأكد أنه سينهي مسيرته معنا".

وعن إمكانية إنهاء الدوري الإسباني مبكرا بسبب فيروس كورونا وتتويج المتصدر برشلونة، علق سيتين قائلا: "لن أشعر بأنني بطل حتى لو كنت متفوقا بفارق نقطتين عن ريال مدريد، فقبل أن أتسلم مسؤولية تدريب برشلونة كان الفريق متصدرا (لترتيب الليغا)".

وشهد فريق برشلونة عدة أزمات في الأشهر الماضية، أبرزها هجوم ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، على المدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال الذي انتقد اللاعبين لعدم وقوفهم إلى جانب المدرب المقال إرنستو فالفيردي قبل التعاقد مع سيتيين.

كما عاد ميسي لانتقاد إدارته خلال أزمة كورونا الحالية، معتبرا أنها ألمحت إلى عدم رغبة اللاعبين بتخفيض رواتبهم بنسبة 70 بالمئة دعما لمسيرة النادي، وهو ما أشعل غضب "البرغوث" ورفاقه.

وقبل أيام، تقدم 6 أعضاء باستقالتهم من إدارة "البارسا"، وطالبوا الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بإجراء انتخابات مبكرة بعد انتهاء الوضع الاستثنائي الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد.