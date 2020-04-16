ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أمريكيون يرجحون: فيروس كورونا تم تخليقه داخل مختبر صيني

  • فلسطين اليوم - غزة - وكالات
  • 11:01 - 16 ابريل 2020
فيروس كورونا مختبر طبي فيروس كورونا مختبر طبي
جوال
مشاركة

أكد مسؤولون أمريكيون في الاستخبارات والأمن القومي أن الادارة الأمريكية تحقق فيما اذا كان فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) تم تخليقه داخل مختبر صيني أم لا.

ووفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية فإن مسؤول استخباراتي مطلع قال: "إن المسؤولين الأمريكيين الذين يحققون في سبب ظهور فيروس كورونا يعتقدون أن الفيروس أنشأ في مختبر صيني وأطلق للجمهور عن طريق الخطأ.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون وفقًا لشبكة سي إن إن، التمييز إذا كان شخص ما أصيب في المختبر الصيني بفيروس كورونا من خلال حادث أو سوء التعامل مع المواد، وربما أصاب آخرين.

ولا تعتقد الولايات المتحدة أن الفيروس كان مرتبطًا بأبحاث الأسلحة البيولوجية.

وتراجع الاستخبارات الأمريكية مجموعة المعلومات الحساسة حول الصين، وفقا لمصدر استخباراتي، وذلك خلال تتبعهم للفرضية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات