أمريكيون يرجحون: فيروس كورونا تم تخليقه داخل مختبر صيني

أكد مسؤولون أمريكيون في الاستخبارات والأمن القومي أن الادارة الأمريكية تحقق فيما اذا كان فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) تم تخليقه داخل مختبر صيني أم لا.

ووفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية فإن مسؤول استخباراتي مطلع قال: "إن المسؤولين الأمريكيين الذين يحققون في سبب ظهور فيروس كورونا يعتقدون أن الفيروس أنشأ في مختبر صيني وأطلق للجمهور عن طريق الخطأ.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون وفقًا لشبكة سي إن إن، التمييز إذا كان شخص ما أصيب في المختبر الصيني بفيروس كورونا من خلال حادث أو سوء التعامل مع المواد، وربما أصاب آخرين.

ولا تعتقد الولايات المتحدة أن الفيروس كان مرتبطًا بأبحاث الأسلحة البيولوجية.

وتراجع الاستخبارات الأمريكية مجموعة المعلومات الحساسة حول الصين، وفقا لمصدر استخباراتي، وذلك خلال تتبعهم للفرضية.