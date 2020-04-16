أسعار الدواجن والأسماك الطازجة اليوم الخميس 16/04/2020

يترقب الغزيون عن كثب اسعار الدواجن والاسماك الطازجة اليوم الخميس 16-4-2020 بهدف شرائها استعدادًا ليوم غدٍ الجمعة.

ويعتبر يوم الجمعة من الأيام المقدسة لدى الغزيين والمسلمين عامة حيث يتم تجهيز اللحوم بعد صلاة الجمعة وتناول الطعام على مائدة تجمع كافة ابناء العائلة.

ولذلك فإن اسعار الدجاج والاسماك تحظى باهتمام ومتابعة عالية من قبل الغزيين لذلك سنقدم لكم الاسعار كما هي في سوق الزاوية وسط مدينة غزة.

وجاءت الاسعار على النحو التالي:

أولًا: الدواجن

طبق البيض

الوزن الكبير: 12 شيكل

الوزن الوسط: 11 شيكل

الوزن الصغير: 9 – 10 شيكل

الدجاج: 11 شيكل

صدر: 20 شيكل

شيش: 21 شيكل

فخد: 12 شيكل

جناح: 9 شيكل

دبوس: 13 شيكل

كبدة: 18 شيكل

ثانيًا: الحبش

الحبش: 10 شيكل

صدر: 17 شيكل

فخد: 12 شيكل

جناح: 8 شيكل

ثالثًا: الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 40 شيكل

سكمبلة: 20 شيكل

سلطان إبراهيم كبير: 30 شيكل

مليطة كبير: 37 شيكل

فريدي: 20 شيكل

جمبري جامبو: 37 شيكل

جمبري وسط: 27 شيكل

أقلام – حباري: 29 شيكل