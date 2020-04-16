تسجيل 10 وفيات في اسرائيل يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 140 حالة

اعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية" اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في اسرائيل بشكل ملحوظ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة 10 اسرائيليين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 140 حالة وفاة.

بينما سجلت ما يزيد عن 90 اصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في اسرائيل إلى 12591.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن 9481 من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة.

وأشارت إلى أن 140 حالة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء.