تردد قناة mbc ام بي سي الجديد 2020

إليك الآن تردد قناة ام بي سي MBC الجديد 2020 على تردد قناة ام بي سي عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وحالا يمكنكم ضبط ترددات قناة ام بي سي mbc وهي: تردد قناة ام بي سي بوليود mbc وتردد قناة ام بي سي Mbc مصر وتردد قناة ام بي سي MBC 2 وتردد قناة ام بي سي برو سبورت وتردد قناة ام بي سي mbc 3 وتردد قناة ام بي سي mbc دراما، وتردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq، وتردد قناة ام بي سي اكشن وتردد قناة ام بي سي 1 وتردد قناة ام بي سي 4 وتردد قناة ام بي سي 5 وتردد قناة ام بي سي ماكس.

ولا زالت قناة ام بي سي من أكثر القنوات مشاهدة في الوطن العربي وأكثرها بحثاً في محركات البحث وخاصة محرك البحث غوغل حيث يتصدر دائما تردد قناة ام بي سي mbc الجديد محرك غوغل، ونقدم لكم ترميز وترددات قناة ام بي سي الفضائية التي تتنوع قنواتها واستهدافتها لكافة الفئات العمرية.

تردد قناة ام بي سي 1

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

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تردد قناة ام بي سي 2

تردد القناة على النايل سات

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

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تردد قناة MBC3

تردد القناة علي النايل سات

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد القناة على العربسات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

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تردد قناة ام بي سي 4

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

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تردد قناة MBC MAX

تردد القناة على النايلسات

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

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تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد القناة على العرب سات

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد القناة على النايل سات

هو 11476(v)

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تردد ام بي سي دراما

التردد على النايل سات

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

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تردد ام بي سي mbc 5

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

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تردد قناة ام بي سي بوليود

التردد على النايل سات هو 11938

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

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تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.