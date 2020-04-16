وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر ناهز الـ75 عامًا من هو الفنان دياب؟

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية فجر اليوم الخميس، عن وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر ناهز الـ75 عامًا.

ولم تحدد نقابة المهن التمثيلية موعدًا لتشييع جثمان الراحل دياب حتى الآن والذي من المتوقع أن يكون ظهر الخميس.

كما لم تعلن النقابة عن سبب وفاة الفنان احمد دياب.

الفنان دياب له أكثر من 140 عملًا فنيًا وولد عام 1945 ميلاديًا أخر أعماله الفنية كانت:

(مشاركته في مسلسل سلسال الدم).

ومن أبرز أعماله الفنية مشاركته في فيلم "بوبوس" الذي كان ببطولة النجم عادل إمام.

ونعى عدد من نجوم الفن الفنان الراحل، كان أبرزهم صلاح عبد الله، الذي عبر عن حزنه الشديد برحيل صديقه الذي زامله في العديد من الأعمال الفنية.