يوفنتوس يعلن تعافي لاعبيه من فيروس كورونا

أعلن يوفنتوس الايطالي عن تعافي اثنين من لاعبيه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي إن اللاعبين دانيلي روغاني وبليز ماتويدي تماثلا للشفاء من إصابتهما بالفيروس.

وكان نادي "السيدة العجوز" قد أعلن قبل أسابيع أن الاختبارات التي خضع لها روغاني جاءت إيجابية، ليصبح أول لاعب في الفريق يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وبعد ذلك أعلن النادي إصابة نجميه ماتويدي وباولو ديبالا، إلا أن الأخير تعافى قبل أيام.

وقد خضع روغاني وماتويدي للاختبار، الأربعاء، فجاءت النتيجة سلبية، وبالتالي لم يعودا مجبرين على البقاء في الحجر الصحي، ومن المتوقع أن يعود الفريق للتدريب في الرابع من مايو المقبل.

الجدير بالذكر إلى أن إيطاليا تعد من بين أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث تشير الإحصاءات إلى 162488 إصابة و21067 وفاة حتى الأربعاء.