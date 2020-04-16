حالة الطقس اليوم الخميس 16–4–2020 انخفاض درجات الحرارة وفرصة لسقوط الامطار

توقع طقس فلسطين، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس 16 – 4 – 2020 باردة نسبيًا بتأثرها بكتلة هوائية باردة في ساعات الظهر والعصر.

وأوضح طقس فلسطين، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاض واضح على درجات الحرارة وتكون السماء غائمة جزئياً مع رياح متقلبة، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

أما في ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً مع فرصة لزخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً، مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق.

أما يوم السبت القادم يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في الجبال وشديدة الدفء في باقي المناطق مع ظهور للسحب العالية.

وفي ساعات الليل تميل الأجواء للبرودة قليلاً في القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما يوم الأحد القادم فيتوقع طقس فلسطين أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة نهاراً في الجبال وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة.

وأشار إلى أن أجواء يوم الأحد ستكون معتدلة وربيعية في ساعات الليل في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.