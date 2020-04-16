أمريكي من أصل فلسطيني يعلن تفكيره في خوض الانتخابات ضد ترامب

رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه صاحب السلطة المطلقة في فتح النشاط الاقتصادي في الولايات الأمريكية وهو ما أثار استهجان الأمريكيين، أعلن النائب جستين عماش، من أصل فلسطيني وعضو الكونغرس عن ولاية ميشيغان، إنه يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية ضد ترامب.

وأضاف عماش، الذي غادر الحزب الجمهوري في يناير الماضي وأصبح مستقلاً، في تعليق على تويتر على تصريحات لترامب بشأن سلطته المطلقة في الحكم أن الأمريكيين الذين يؤمنون بحكومة محدودة يستحقون خياراً آخر، وحينما علق أحد المستخدمين لتويتر "ارجو أن تكون أنت"، أجاب عماش:" شكراً، أنا أنظر بهذا الموضوع عن كثب، وسأقرر هذا الأسبوع".

واقترحت تسع ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون، بالإضافة إلى ماساتشوستس التي يديرها الجمهوريون، أنها ستحدد جدولها الزمني الخاص بإعادة فتح الاقتصاد، على الرغم من ضغط ترامب والجمهوريين من أجل تخفيف مبكر للقيود الاقتصادية في ظل جائحة كورونا التي تتفشى في الولايات الامريكية بشكل أكبر من أي دولة أخرى في العالم.