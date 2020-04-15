بروفيسور فرنسي: سيختفي فيروس كورونا خلال أسابيع

أعرب مدير المعهد المتوسطي لمكافحة الأمراض المعدية في مدينة مرسيليا الفرنسية البروفيسور ديدييه راؤول، عن تفاؤله، من اختفاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وظهر البروفيسور ديدييه، في فيديو، عارضاً نتائج آخر دراسة قام بها حول مدى فعالية العلاج بـعقار "كلوروكين" المخصص لمكافحة الملاريا، خلال زيارة الرئيس الأمريكي له الأسبوع الماضي.

وأوضح أنه بات من الملاحظ أن الإصابات بفيروس كورونا تتراجع تدريجياً وبشكل كبير في مدينته مارسيليا، من 368 حالة جديدة في اليوم، إلى نحو 60 إلى 80 حالة جديدة في اليوم حالياً.

وبحسب ديديه راؤول، فإنه، من الممكن أن يختفي وباء كورونا مع نهاية فصل الربيع، وأنه في غضون أسابيع قليلة لن تكون هناك حالات إصابة جديدة بالفيروس لأسباب غريبة للغاية. مشيراً إلى الاعتياد على هذا الأمر خصوصاً بالنسبة للعديد من أمراض الجهاز التنفسي.

وؤمن البروفيسور ديدييه بوصف دواء هيدروكسي كلوروكين" و"وآيزيثروميسين" لمجموعة من المصابين بفيروس كورونا.

واستند البروفيسور في تأكيداته بخوص هذين العقارين إلى الاختبارات الأولوية التي أجراها مع 24 مريضاً، قدم نتائج علاجات جديدة لكورونا بـ "هيدروكسي كلوروكين" و "وآيزيثروميسين"، شملت 1061 مصاباً؛ مؤكداً أن معدّل الوفيات بين أولئك الذين تناولوا هذا الدواء هو حوالي 0.5 في المئة، بينما معدل الشفاء مرتفع جداً.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد أذنت، في مرسوم صدر في 26 مارس/ آذار الماضي، باستعمال عقار "الكلوروكين" (نيفاكين) لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، ولكن بشرط أن يكون ذلك تحت مسؤولية طبيب وإشرافه، وبدون إذن من منظمة الصحة العالمية المتابعة للوباء، والتي أكدت على عدم وصف أي علاج لمواجهة كورونا.