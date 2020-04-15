مؤسس شركة مايكروسوفت يهاجم ترامب على قراره الأخير

انتقد مؤسس شركة مايكروسوفت التقنية بيل غيتس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، قائلاً : إن القيام بهذا الأمر خلال جائحة وباء فيروس كورونا التاجي هو أمر في غاية الخطورة.

وقال غيتس مساء اليوم في تغريده له على حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "إن وقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية خلال أومة فيروس كورونا العالمية هو أمر خطير للغاية. مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية تبطئ تفشي الفيروس، و إذا توقفت عن القيام بعملها، فلن تتمكن أي منظمة أخرى من القيام بدورها أو أن تحل محلها. مؤكداً أن العالم يحتاج هذه المنظمة الآن أكثر من أي وقت مضى".

وبحسب صحيفة بزنس إنسايدر التي أوردت المقال، فإنه على الرغم من أن غيتس لم يذكر ترامب بشكل مباشر في تغريدته، إلا أنها جاءت بعد ساعات من إعلان ترامب عن قراره بوقف التمويل الأمريكي البالغ قيمته 400-500 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية.

فقد أبلغ ترامب الصحفيين ليلة أمس الثلاثاء أنه سيعلق التمويل لمدة أسابيع، منتظرا قيام إدارته بمراجعة شاملة لدور منظمة الصحة العالمية في ما وصفه بأنه "سوء إدارة شديد والتغطية على انتشار الفيروس التاجي.