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"إسرائيل" تستورد كميات هائلة من "علاج المعجزة"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:03 - 15 ابريل 2020
وباء كورونا في اسرائيل وباء كورونا في اسرائيل
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استوردت دولة الاحتلال الإسرائيلي كميات هائلة من علاج الملاريا، الذي يطلق عليه ب، "علاج المعجزة" لمرض كوفيد19 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصلت الشحنات إلى دولة الاحتلال، وسيتم تخزينها، خشية من اختفائه من الأسواق العالمية، حيث وصل الكمية المستوردة نحو 2.4 مليون حبة من الكلوروكين، الذي يستخدم عادة للوقاية من الملاريا وعلاجها.

وقال يعقوب موران غلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية إن الحكومة تحاول استباق الأمور في حال إثبات فعالية الدواء وانهيار السوق الدولية. بالإضافة إلى إنشاء مستودعات كبيرة لهيدروكسي كلوروكوين، تقوم "إسرائيل" بجمع إمدادات كبيرة من دواء مماثل تحدث عنه ترامب أيضا.

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