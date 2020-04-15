مفتي فلسطين: صلاة التراويح ستكون في المنازل

أعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة فضيلة الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء، أن صلاة التراويح ستكون في المنازل، وأن تحري هلال شهر رمضان المبارك، سيتقصر على جهات الاختصاص.

وأضاف المفتي حسين، أن قرار صلاة التراويح في المنازل ، لأن إعادة فتح المساجد مرتبط بإنهاء أزمة فيروس كورونا المستجد. بحسب وكالة وفا الرسمية.

وقال ، نظرا للظروف الراهنة، لن ندعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام، تجنبا للتجمع، وأن ذلك سيقتصر على المختصين من مفتين وجمعية الفلكيين الفلسطينيين، ما يحقق الامر الشرعي، ويدفع الأذى عن الناس.

وشدد على ضرورة أن يلتزم المواطنون بالصلاة في منازلهم، حفاظا على سلامتهم، وأكد أن التزام المنازل هو حفظ للصحة وطاعة لهدي النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في الحجر الصحي عندما نبه المسلمين من انتشار الطاعون.